Головна » Новини » Війна в Україні

У Генштабі розкрили нові деталі ударів по НПЗ "Туапсинський" і нафтобазі росіян

Росія, Понеділок 19 січня 2026 22:59
У Генштабі розкрили нові деталі ударів по НПЗ "Туапсинський" і нафтобазі росіян Ілюстративне фото: у Росії були "прильоти" по НПЗ та нафтобазі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники під час удару по НПЗ "Туапсинський" у Краснодарському краї вразили одну з ключових частин інфраструктури заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

Удар по НПЗ "Туапсинський"

У Генштабі заявили, що результати нещодавнього удару по НПЗ "Туапсинський" було уточнено.

"Підтверджено ураження наливного терміналу підприємства", - зазначили у військовому командуванні.

Удар по нафтобазі "Осколнефтеснаб"

Водночас, як розповіли в Генштабі, під час удару по нафтобазі "Осколнефтеснаб" у населеному пункті Котел Бєлгородської області було знищено один і пошкоджено шість резервуарів типу РВС-1000 (сталеві резервуари об'ємом приблизно 1000 кубічних метрів кожен).

Удар по складу з дронами в Луганській області

Також у Генштабі підтвердили, що українські воїни в ніч на 19 січня вдарили по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу 144 мотострілецької дивізії (н. п. Новокраснянка, тимчасово окупована територія Луганської області).

Нагадаємо, в ніч на 31 грудня Сили оборони України завдали ударів по об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури РФ у Краснодарському краї.

Під ударом опинився Туапсинський нафтопереробний завод, там було зафіксовано влучання ударних безпілотників із подальшою пожежею.

Генштаб повідомляв, що пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-12 і комплекси глибокої переробки нафтопродуктів.

Туапсинський НПЗ входить до десятки найбільших у Росії.

