Війна в Україні

ВМС показали наслідки удару по заводу із виробництва дронів "Молнія" у Таганрозі

П'ятниця 16 січня 2026 13:17
UA EN RU
ВМС показали наслідки удару по заводу із виробництва дронів "Молнія" у Таганрозі Фото: ВМС показали наслідки удару по заводу із виробництва дронів "Молнія" у Таганрозі (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

У результаті удару українських дронів 13 січня знищено виробничі потужності заводу "Атлант Аеро" у Таганрозі. Він виробляє, зокрема, дрони "Молнія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Як повідомили у ВМС, наразі підтверджено знищення декількох виробничих цехів заводу "Атлант Аеро".

Зазначається, що це результат операції, яку провели Військово-морські сили за підтримки підрозділу ЦСО "Альфа" СБУ.

Підприємство виготовляло ударно-розвідувальні дрони типу "Молнія" та складові до безпілотників "Оріон" для російських військ.

Удар по заводу у Таганрозі

Нагадаємо, у ніч на 13 січня місто Таганрог Ростовської області Росії зазнало атаки безпілотників. У місті лунали вибухи, після чого в соціальних мережах з’явилися повідомлення про влучання по території підприємства "Атлант Аеро".

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що Україна вдарила ракетами по заводу з виробництва дронів у Таганрозі. У районі виробничих корпусів зафіксовано вибухи та пожежу.

Зазначається, що "Атлант Аеро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотників типу "Молнія", а також комплектуючих до безпілотників "Оріон".

У Службі безпеки України уточнили, що завод із виробництва дронів у Таганрозі був уражений Центром спецоперацій "Альфа" СБУ разом із підрозділами угруповання сил і засобів Військово-морських сил України.

У відомстві наголосили, що зупинка роботи таких підприємств безпосередньо впливає на зменшення ударних можливостей РФ.

Крім того, Сили оборони уразили низку цілей російських військ на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, на ТОТ Запорізької області було уражено зенітний ракетний комплекс "Тор" у районі населеного пункту Черешневе, ЗРК "Тунгуска" поблизу Подспор’я, радіолокаційну станцію П-18-2 "Прима" в районі Лозуватки, а також зосередження живої сили противника поблизу Любимівки.

На ТОТ Донецької області уражено склад боєприпасів і місце зосередження особового складу противника в районі Макіївки, а також зенітний ракетний комплекс "Тор" поблизу населеного пункту Сонячне.

