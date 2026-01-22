ua en ru
Нафтовий термінал, склад дронів та ППО: ЗСУ уразили низку важливих цілей РФ

Четвер 22 січня 2026 13:26
Нафтовий термінал, склад дронів та ППО: ЗСУ уразили низку важливих цілей РФ Фото: ЗСУ уразили низку важливих цілей РФ (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів ворога. Серед атакованих цілей – нафтовий термінал, склад безпілотників та засоби ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"В ніч на 22 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" (н.п. Волна, Краснодарський край РФ), який задіяний у забезпеченні російських збройних сил", - заявили у Генштабі.

Повідомляється, що в результаті удару зафіксовано влучання в ціль – відбулися вибухи та пожежа. Розмір завданих збитків уточнюється.

Крім цього, атаковані ворожі об’єкти в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, зафіксовано влучання в радіолокаційну станцію 59Н6-Е "Противник-ГЕ", радіолокаційну станцію 55Ж6 "Небо-У" та радіолокаційну станцію 55Ж6М "Небо-М".

Окрім того, уражено низку об’єктів противника на інших тимчасово окупованих територіях, зокрема, склад зберігання БпЛА у Новогригорівці ТОТ Херсонської області, командно-спостережний пункт роти 76 дшд і живу силу противника зі складу 74 омсбр у Селидовому ТОТ Донецької області.

Також уточнено результати ураження складу боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога у Дебальцевому – підтверджено ураження складу з подальшою масштабною детонацією.

Нафтовий термінал, склад дронів та ППО: ЗСУ уразили низку важливих цілей РФ

Нагадаємо, раніше у Генштабі підтвердили, що українські воїни в ніч на 19 січня вдарили по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу 144 мотострілецької дивізії.

Також в ніч на 31 грудня Сили оборони України завдали ударів по об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури РФ у Краснодарському краї.

