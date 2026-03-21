Сили оборони уразили Саратовський НПЗ, - Генштаб

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, минулого тижня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Афіпський" та інфраструктуру порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ.

У ніч на 8 березня дрони атакували станцію перекачування нафти в Краснодарському краї Росії. На об'єкті спалахнула велика пожежа.

А у ніч на 2 березня Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони уразила військові кораблі, системи ППО та нафтову інфраструктуру РФ в порту "Новоросійськ".

Уражений термінал у російському порту є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні РФ. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні.

Ніч проти 28 лютого у Краснодарському краї також видалася "спекотною" для російської нафтової галузі. У станиці Новомінська спалахнула пожежа на міні-НПЗ "Албашнефть" після падіння уламків безпілотника.

У ніч на 19 лютого безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно вразили нафтобазу "Великолукська" у Псковській області за майже 500 км від державного кордону України.