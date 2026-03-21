ЗСУ вночі завдали нових ударів по окупантах: уражено важливі об’єкти ворога

Нагадаємо, українським захисникам під час атаки на авіаремонтний завод у Новгородській області вдалося пошкодити російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Вчора, 20 березня, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що російський ударний гелікоптер Ка-52 вартістю щонайменше 16 млн доларів було уражено в районі населеного пункту Надіївка Донецької області.

Особливістю операції стало використання оптоволоконного FPV-дрона, що дало змогу ефективно атакувати повітряну ціль і ліквідувати екіпаж під час спроби евакуації.

Також в ніч на 20 березня українські воїни атакували об'єкти Алчевського металургійного комбінату на тимчасово окупованій частині Луганської області.

Таке підприємство задіяне у виробництві артилерійських снарядів, там відбувається відливання і первинна обробка заготовок великого калібру. Також завод бере участь у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії.

Окрім того, внаслідок атаки українських воїнів було уражено інфраструктуру полігону "Східний" (Новопетрівка, тимчасово окупована частина Запорізької області).