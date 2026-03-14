Уражено НПЗ та порт "Кавказ": ЗСУ завдали нових ударів по Росії

14:08 14.03.2026 Сб
Підприємства задіяні в забезпеченні російської армії
aimg Тетяна Степанова
Фото: ЗСУ уразили НПЗ "Афіпський" та порт "Кавказ" (Getty Images)

Сили оборони України завдали нових ударів по території Росії. Уразили нафтопереробний завод "Афіпський" та інфраструктуру порту "Кавказ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по об’єктах військової та логістичної інфраструктури противника на території РФ", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Афіпський" у населеному пункті Афіпський (Краснодарський край, РФ).

Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки Росії.

Зафіксовано влучання по об’єкту з подальшою пожежею на території підприємства.

Крім того, завдано ураження по інфраструктурі порту "Кавказ" у районі Чушки (Краснодарський край, РФ). Зафіксовано пошкодження інфраструктури порту.

Генштаб зазначає, що обидва підприємства задіяні в забезпеченні російської армії.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, у ніч на 14 березня Сили оборони України уразили аеродром "Майкоп" у російській Республіці Адигея. Є влучання по об’єктах інфраструктури.

10 березня Сили оборони України завдали успішних ударів ракетами Storm Shadow по заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у російському Брянську.

А 11 березня та в ніч на 12 березня Сили оборони завдали потужних ударів по військових об’єктах російських окупантів.

Також раніше українські захисники завдали серії успішних ударів по об'єктах російських окупантів. Сили оборони України атакували РЛС зі складу ЗРК С-300 та ракетний комплекс "Бук-М3".

Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком