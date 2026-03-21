Силы обороны поразили Саратовский НПЗ, - Генштаб

Удары по российским НПЗ

Напомним, на прошлой неделе Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Афипский" и инфраструктуру порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ.

В ночь на 8 марта дроны атаковали станцию перекачки нефти в Краснодарском крае России. На объекте вспыхнул крупный пожар.

А в ночь на 2 марта Служба безопасности Украины совместно с другими составляющими Сил обороны поразила военные корабли, системы ПВО и нефтяную инфраструктуру РФ в порту "Новороссийск".

Пораженный терминал в российском порту является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он обеспечивает топливом российские группировки, воюющие в Украине.

Ночь на 28 февраля в Краснодарском крае также выдалась "жаркой" для российской нефтяной отрасли. В станице Новоминская вспыхнул пожар на мини-НПЗ "Албашнефть" после падения обломков беспилотника.

В ночь на 19 февраля беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили нефтебазу "Великолукская" в Псковской области почти в 500 км от государственной границы Украины.