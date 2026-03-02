ua en ru
Пн, 02 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Уражено кораблі та нафтові об'єкти РФ: СБУ влаштувала атаку на порт "Новоросійськ"

Росія, Понеділок 02 березня 2026 12:53
UA EN RU
Уражено кораблі та нафтові об'єкти РФ: СБУ влаштувала атаку на порт "Новоросійськ" Ілюстративне фото: у порту з ночі триває масштабна пожежа на місці прильоту дронів (скріншот відео)
Автор: Валерій Ульяненко

Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони уразила військові кораблі, системи ППО та нафтову інфраструктуру РФ в порту "Новоросійськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в СБУ.

Читайте також: Понад 1200 км від кордону: дрони СБУ вдарили по вузлу нафтопроводу "Дружба" в Татарстані

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони (ДПСУ, ГУР, СБС та ССО) влаштували "бавовну" на військових і нафтових об’єктах порту "Новоросійськ", які залучені у війну проти України.

За попередніми даними, безпілотники СБУ уразили:

  • військові кораблі;
  • радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 "Фаворит";
  • ЗРГК "Панцир-С2";
  • шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхарис".

Повідомляється, що з ночі в порту палає масштабна пожежа.

В СБУ наголосили, що цей термінал є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні РФ. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні.

"СБУ продовжує системну роботу з послаблення військового, фінансового та логістичного потенціалу ворога. Кожна така спецоперація безпосередньо впливає на здатність росіян вести бойові дії та отримувати нафтодоларові надходження до бюджету. Сезон весняних "бавовн" розпочато", - повідомило джерело.

Інші атаки по Новоросійську

Нагадаємо, у середині листопада 2025 року, СБУ та Сили безпеки оборони України теж вразили порт "Новоросійськ", через який Кремль експортує нафту та газ.

Унаслідок атаки було пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. Також на об'єкті була пожежа.

Крім того, в ніч на 25 листопада Україна теж атакувала Новоросійськ. Під ударами були нафтоналивний термінал і великий десантний корабель.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Трамп закликав війська Ірану скласти зброю
Трамп закликав війська Ірану скласти зброю
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою