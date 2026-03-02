Уражено кораблі та нафтові об'єкти РФ: СБУ влаштувала атаку на порт "Новоросійськ"

Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони уразила військові кораблі, системи ППО та нафтову інфраструктуру РФ в порту "Новоросійськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в СБУ.

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони (ДПСУ, ГУР, СБС та ССО) влаштували "бавовну" на військових і нафтових об’єктах порту "Новоросійськ", які залучені у війну проти України.

За попередніми даними, безпілотники СБУ уразили:

військові кораблі;

радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 "Фаворит";

ЗРГК "Панцир-С2";

шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхарис".

Повідомляється, що з ночі в порту палає масштабна пожежа.

В СБУ наголосили, що цей термінал є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні РФ. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні.

"СБУ продовжує системну роботу з послаблення військового, фінансового та логістичного потенціалу ворога. Кожна така спецоперація безпосередньо впливає на здатність росіян вести бойові дії та отримувати нафтодоларові надходження до бюджету. Сезон весняних "бавовн" розпочато", - повідомило джерело.