Дрони дістали "Албашнефть": під Краснодаром палає нафтопереробний завод

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомляє Оперативний штаб Краснодарського краю РФ в своєму Telegram-каналі.

За уточненими даними, вогонь охопив один із резервуарів заводу та прилеглу територію площею близько 150 кв. м.

На місці працюють екстрені та спеціальні служби. Для гасіння залучено 39 осіб та 13 одиниць техніки, зокрема фахівці МНС РФ по Краснодарському краю.

Стало відомо, що у станиці Новомінська Краснодарського краю РФ спалахнула пожежа на міні-НПЗ "Албашнефть" після падіння уламків безпілотника.

Атаки по російських НЗП

Зазначимо, що це не перший випадок, коли об’єкти енергетичної інфраструктури держави-агресора зазнають уражень після візиту невідомих дронів. Ще б пак, президент України Володимир Зеленський називає удари по нафтових гігантах "найшвидшими санкціями" проти РФ.

Нагадаємо, що 13 вересня російські медіа повідомляли, що вночі ударні безпілотники атакували Ново-Уфимський нафтопереробний завод у Башкортостані. І це при тому, що даний об’єкт розташований приблизно за 1,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною.