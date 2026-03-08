ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони атакували станцію перекачування нафти в Краснодарському краї РФ: спалахнула пожежа

08:44 08.03.2026 Нд
2 хв
У мережі публікують відео пожежі на російському об'єкті
aimg Тетяна Степанова
Дрони атакували станцію перекачування нафти в Краснодарському краї РФ: спалахнула пожежа Ілюстративне фото: дрони атакували станцію перекачування нафти в Краснодарському краї РФ (Getty Images)

У ніч на 8 березня невідомі дрони атакували станцію перекачування нафти в Краснодарському краї Росії. На об'єкті спалахнула велика пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Читайте також: Уражено морський тральщик й не тільки: результати атаки СБУ на порт "Новоросійськ"

Як повідомляють у мережі, у російському Армавірі вночі лунали вибухи після атаки дронів на нафтобазу. Місто відоме як великий промисловий центр.

За попередніми даними, удар припав по накопичувально-перевалочній нафтобазі "Південна нафтова компанія" (ЗАТ "НП НБ ЮНК").

Після атаки зафіксовано займання резервуарів із паливом - на місці спалахнула пожежа у сховищах нафтопродуктів. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Також повідомляється, що у російському Бєлгороді під обстрілом опинилася енергетична інфраструктура. За словами місцевого губернатора, у місті фіксують перебої з електро-, водо- та теплопостачанням.

Атаки по російських НЗП

Нагадаємо, у ніч на 2 березня Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони уразила військові кораблі, системи ППО та нафтову інфраструктуру РФ в порту "Новоросійськ".

Уражений термінал у російському порту є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні РФ. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні.

Ніч проти 28 лютого у Краснодарському краї видалася "спекотною" для російської нафтової галузі. У станиці Новомінська спалахнула пожежа на міні-НПЗ "Албашнефть" після падіння уламків безпілотника.

У ніч на 19 лютого безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно вразили нафтобазу "Великолукська" у Псковській області за майже 500 км від державного кордону України.

