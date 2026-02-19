ua en ru
Чт, 19 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони СБУ прорвали захист і спалили нафтобазу РФ біля Білорусі: яскраве відео

Четвер 19 лютого 2026 11:29
UA EN RU
Дрони СБУ прорвали захист і спалили нафтобазу РФ біля Білорусі: яскраве відео Фото: дрони вдарили по нафтобазі у Псковській області (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Дрони СБУ подолали майже 500 кілометрів та атакували нафтобазу в Псковській області РФ. Ворожі антидронові сітки не допомогли - об'єкт охопила масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у СБУ.

Читайте також: Дрони підпалили НПЗ на Кубані, а у Севастополі - "одна з найтриваліших атак"

За даними джерел, цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно вразили нафтобазу "Великолукська" у Псковській області за майже 500 км від державного кордону України.

Місцеві пабліки пишуть, що на нафтобазі в результаті влучних ударів дронів зафіксовано щонайменше чотири вибухи, після чого виникла масштабна пожежа.

Працівники сусідніх підприємств масово евакуювалися. Над резервуарами з паливом були натягнуті антидронові сітки, але вони не зупинили безпілотники СБУ.

Великолукська нафтобаза, що розташована в 50 км від кордону з Білоруссю, належить компанії ТОВ "Псковнефтепродукт". На ній зберігають дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти.

"СБУ продовжує методично працювати по об’єктах, які забезпечують російську армію паливом. Знищення нафтобаз безпосередньо впливає на здатність ворога вести бойові дії, наступати та перекидати резерви", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Дрони СБУ прорвали захист і спалили нафтобазу РФ біля Білорусі: яскраве відео

Удари по військовим цілям окупантів

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого Сили оборони завдали ударів по Ільському НПЗ у Краснодарському краї та низці логістичних і військових об’єктів росіян на окупованих територіях.

Окрім того, нещодавно ударні безпілотники атакували хімічне підприємство "Метафракс" у Пермському краї РФ, унаслідок чого сталася пожежа. Відомо, що завод виробляє компоненти вибухівки.

Також ми писали, що далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вразили нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області РФ, після влучного удару виникла велика пожежа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Вторгнення Росії до України Дрони
Новини
"Ми не можемо просто піти": Зеленський заявив про три різні позиції щодо Донбасу
"Ми не можемо просто піти": Зеленський заявив про три різні позиції щодо Донбасу
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"