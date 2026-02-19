Дрони СБУ прорвали захист і спалили нафтобазу РФ біля Білорусі: яскраве відео

Дрони СБУ подолали майже 500 кілометрів та атакували нафтобазу в Псковській області РФ. Ворожі антидронові сітки не допомогли - об'єкт охопила масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у СБУ.

За даними джерел, цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно вразили нафтобазу "Великолукська" у Псковській області за майже 500 км від державного кордону України.

Місцеві пабліки пишуть, що на нафтобазі в результаті влучних ударів дронів зафіксовано щонайменше чотири вибухи, після чого виникла масштабна пожежа.

Працівники сусідніх підприємств масово евакуювалися. Над резервуарами з паливом були натягнуті антидронові сітки, але вони не зупинили безпілотники СБУ.

Великолукська нафтобаза, що розташована в 50 км від кордону з Білоруссю, належить компанії ТОВ "Псковнефтепродукт". На ній зберігають дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти.

"СБУ продовжує методично працювати по об’єктах, які забезпечують російську армію паливом. Знищення нафтобаз безпосередньо впливає на здатність ворога вести бойові дії, наступати та перекидати резерви", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.