"Сигізмунд мріє злиняти послом": що на плівках НАБУ у справі Галущенка

Варто зазначити, що на опублікованих записах самого Галущенка немає, але є розмови інших фігурантів справи, в яких фігурує кодове ім'я "Сигізмунд" та "Професор". За версією НАБУ, так називали саме Галущенка.

Корупційна схема в "Енергоатомі"

Слідство встановило, що злочинна організація налагодила схему отримання "відкатів", які становили від 10% до 15% вартості контрактів державного підприємства "Енергоатом".

Діяла схема "шлагбаум": компанії-підрядники отримували оплату від "Енергоатома" виключно після сплати відкату.

Аби ця схема працювала, тодішній міністр енергетики Галущенко особисто лобіював мораторій на виплату заборгованостей підприємства.

Тіньові гроші передавалися довіреній особі під псевдонімом "Рокет" або завозилися готівкою безпосередньо до столичного офісу організації на Софіївській площі.

Усі корупційні надходження фіксувалися у чорній бухгалтерії під назвою "Комплекс". За цією статтею протягом 2021-2025 років пройшло понад 112 мільйонів доларів.

Механізм відмивання коштів

За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (Карибський басейн) було відкрито інвестиційний фонд, директором якого став професійний фахівець із легалізації доходів.

Щоб приховати участь посадовця у злочинній схемі, на Маршаллових Островах створили компанії на колишню дружину та дітей ексміністра.

Ці компанії увійшли до структури трасту в Сент-Кітс і Невіс та інвестували у фонд, який відкрив рахунки у трьох банках Швейцарії.

Легалізація частки посадовця здійснювалася через криптовалюту з подальшим виведенням на швейцарські рахунки або видачею готівки у різних країнах.

Суми та витрати "Сигізмунда"

Слідство встановило, що за 2021-2025 роки на користь Галущенка було відмито 12 млн доларів.

З них понад 7,4 млн доларів надійшло на рахунки офшорних компаній, а ще майже 4 млн доларів були видані готівкою у Швейцарії.

Отримані кошти родина витрачала на престижне навчання дітей у Швейцарії, поповнення карток колишньої дружини, медичні послуги у приватній клініці спільника, а також на купівлю брендового одягу в київських бутіках.

"Сигізмунд мріє злиняти послом"

На плівках зафіксована розмова "Шугармена" (Олександр Цукерман) з "Рьошиком" (Ігор Фурсенко) та іншими фігурантами.

"Шугармен" розповідав, що Галущенко "мріє злиніти кудись послом", адже він на посаді сіністра енергетики вже 4 роки.

Фото: скріни з плівок НАБУ