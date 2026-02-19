"Сигизмунд мечтает слинять послом": что на пленках НАБУ по делу Галущенко

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало новые пленки по делу "Мидас", в которых фигурирует бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное НАБУ.
Стоит отметить, что на опубликованных записях самого Галущенко нет, но есть разговоры других фигурантов дела, в которых фигурирует кодовое имя "Сигизмунд" и "Профессор". По версии НАБУ, так называли именно Галущенко.
Следствие установило, что преступная организация наладила схему получения "откатов", которые составляли от 10% до 15% стоимости контрактов государственного предприятия "Энергоатом".
Действовала схема "шлагбаум": компании-подрядчики получали оплату от "Энергоатома" исключительно после уплаты отката.
Чтобы эта схема работала, тогдашний министр энергетики Галущенко лично лоббировал мораторий на выплату задолженностей предприятия.
Теневые деньги передавались доверенному лицу под псевдонимом "Рокет" или завозились наличными непосредственно в столичный офис организации на Софиевской площади.
Все коррупционные поступления фиксировались в черной бухгалтерии под названием "Комплекс". По этой статье в течение 2021-2025 годов прошло более 112 миллионов долларов.
По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (Карибский бассейн) был открыт инвестиционный фонд, директором которого стал профессиональный специалист по легализации доходов.
Чтобы скрыть участие чиновника в преступной схеме, на Маршалловых Островах создали компании на бывшую жену и детей экс-министра.
Эти компании вошли в структуру траста в Сент-Китс и Невис и инвестировали в фонд, который открыл счета в трех банках Швейцарии.
Легализация доли чиновника осуществлялась через криптовалюту с последующим выводом на швейцарские счета или выдачей наличных в разных странах.
Следствие установило, что за 2021-2025 годы в пользу Галущенко было отмыто 12 млн долларов.
Из них более 7,4 млн долларов поступило на счета оффшорных компаний, а еще почти 4 млн долларов были выданы наличными в Швейцарии.
Полученные средства семья тратила на престижное обучение детей в Швейцарии, пополнение карточек бывшей жены, медицинские услуги в частной клинике сообщника, а также на покупку брендовой одежды в киевских бутиках.
На пленках зафиксирован разговор "Шугармена" (Александр Цукерман) с "Решиком" (Игорь Фурсенко) и другими фигурантами.
"Шугармен" рассказывал, что Галущенко "мечтает слинять куда-то послом", ведь он на должности синистра энергетики уже 4 года.
Фото: скрины с пленок НАБУ
Напомним, в ночь на 15 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко при попытке выехать за границу поездом.
Пограничная служба заранее получила соответствующий запрос от правоохранителей по информированию в случае его появления на пункте пропуска.
16 февраля Галущенко сообщили о подозрении в рамках дела "Мидас". Его подозревают в причастности к масштабной схеме легализации средств через оффшорные структуры и инвестиционный фонд, связанный с семьей фигуранта.
Уже 17 февраля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему министру энергетики.
Суд назначил Галущенко содержание под стражей сроком на 60 дней. Альтернативой суд определил залог в 200 млн гривен.
Сам же Галущенко в суде говорил о том, какой залог он готов внести для выхода из СИЗО. По его словам, он бы "миллионов 20-30 нашел".
Напомним, в ноябре прошлого года в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме".
Следствие установило деятельность организованной группы, которая, по версии правоохранителей, влияла на решения в государственном энергетическом секторе, в частности в АО "НАЭК "Энергоатом", и требовала от контрагентов неправомерную выгоду в размере 10-15% от стоимости контрактов.
Среди фигурантов дела - чиновники и бизнесмены, в частности член НКРЭКУ Сергей Пушкарь, бизнесмен Тимур Миндич, бывший исполнительный директор по физической защите "Энергоатома" Дмитрий Басов и экс-заместитель председателя ФГИУ Игорь Миронюк.
По данным следствия, участники схемы влияли на кадровые решения, закупки и финансовые операции предприятия.
В деле также фигурировал бывший министр энергетики Герман Галущенко.
Впоследствии Галущенко, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции, уволили с должности 323 голосами. Вместе с ним депутаты отправили в отставку тогдашнего министра энергетики Светлану Гринчук.
21 ноября Галущенко, по данным источников РБК-Украина, побывал на допросе в НАБУ.
