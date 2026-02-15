ua en ru
Ексміністра енергетики Галущенка затримали при спробі виїзду з України, - джерела

Неділя 15 лютого 2026 12:02
UA EN RU
Ексміністра енергетики Галущенка затримали при спробі виїзду з України, - джерела Фото: колишній міністр енергетики України Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

У ніч на 15 лютого НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка. Він намагався виїхати за кордон.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

Читайте також: Справа "Мідас": у НАБУ відповіли, що з екстрадицією фігурантів з Ізраїлю

За даними джерел, Галущенка, який фігурує у справі "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці, затримали при спробі виїзду з України.

Інші деталі затримання наразі невідомі.

Оновлено 12:15

У НАБУ підтвердили, що сьогодні під час перетину державного кордону детективи затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

"Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду. Деталі згодом", - повідомили в Бюро.

Корупція в енергетиці

Нагадаємо, у листопаді минулого року у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі".

Слідство встановило діяльність організованої групи, яка, за версією правоохоронців, впливала на рішення у державному енергетичному секторі, зокрема в АТ "НАЕК "Енергоатом", і вимагала від контрагентів неправомірну вигоду у розмірі 10-15% від вартості контрактів.

Серед фігурантів справи - посадовці та бізнесмени, зокрема член НКРЕКП Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, колишній виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатома" Дмитро Басов та ексзаступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

За даними слідства, учасники схеми впливали на кадрові рішення, закупівлі та фінансові операції підприємства.

У справі також фігурував колишній міністр енергетики Герман Галущенко.

Згодом Галущенка, якого раніше відсторонили від виконання обовʼязків міністра юстиції, звільнили з посади 323 голосами. Разом із ним депутати відправили у відставку тодішнього міністра енергетики Світлану Гринчук.

21 листопада Галущенко, за даними джерел РБК-Україна, побував на допиті в НАБУ.

Більше про операцію "Мідас" щодо корупції в енергетиці - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Окрім цього, ми писали про те, як далі можуть розгортатися події "Міндіч-гейту", та якими можуть бути наслідки.

Міненерго Герман Галущенко НАБУ САП Корупція Виїзд за кордон Энергоатом
