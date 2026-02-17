Галущенку обрали запобіжний захід у справі "Мідас": що вирішив суд

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку. Його підозрюють у причетності до масштабної схеми відмивання коштів через офшорні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію суду.

Суд призначив Галущенку тримання під вартою строкм на 60 днів. Альтернативою суд визначив заставу у 200 млн гривень.

Сам же Галущенко у суді говорив про те, яку заставу він готовий внести для виходу із СІЗО. За його словами, він би "мільйонів 20-30 знайшов".

Також варто зауважити, що за умови внесення застави він буде зобов'язаний прибувати до детективів НАБУ та прокурорів САП, не покидати місто Київ та Київську область.

А також не спілкуватися з фігурантами справи "Мідас" та здати всі документи, як які є підставою виїзду за кордон.

Нагадаємо, за даними РБК-Україна, САП просила для Галущенка тримання під вартою із заставою 425 млн гривень.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 15 лютого детективи НАБУ та прокурори САП затримали колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка під час спроби виїхати за кордон потягом.

Прикордонна служба заздалегідь отримала відповідний запит від правоохоронців щодо інформування у разі його появи на пункті пропуску.

16 лютого Галущенку повідомили про підозру у межах справи "Мідас". Його підозрюють у причетності до масштабної схеми легалізації коштів через офшорні структури та інвестиційний фонд, пов’язаний із родиною фігуранта.

Деталі слідства

За даними слідства, у 2021 році на острові Ангілья було створено інвестиційний фонд із наміром залучити близько 100 млн доларів. До його структури увійшли компанії, зареєстровані на Маршаллових островах. А формальними власниками яких стали колишня дружина та діти підозрюваного.

Через ці компанії, за версією правоохоронців, здійснювалися інвестиції у фонд, рахунки якого були відкриті у швейцарських банках. Саме на них надходили кошти, які, як вважає слідство, могли походити від діяльності злочинної організації.

Правоохоронні органи також зазначають, що за період перебування посадовця на посаді ця організація нібито отримала готівкою понад 112 млн доларів. Частину цих грошей, за даними слідства, легалізували через різні фінансові інструменти, зокрема із застосуванням криптовалюти та інвестицій у зазначений фонд.

Зокрема, на рахунки фонду, пов’язаного з родиною підозрюваного, було спрямовано понад 7,4 млн доларів, а також 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро. Надалі ці кошти або знімалися готівкою, або перераховувалися членам родини у Швейцарії.