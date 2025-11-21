ua en ru
Галущенко перебуває на допиті у НАБУ, - джерела

П'ятниця 21 листопада 2025 11:54
Галущенко перебуває на допиті у НАБУ, - джерела Фото: Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Юлія Акимова

Екс-міністр юстиції Герман Галущенко сьогодні, 21 листопада, перебуває на допиті у Національному антикорупційному бюро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

"Галущенко зараз на допиті у НАБУ", - повідомили джерела РБК-Україна.

Що передувало

Нагадаємо, 10 листопада у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі".

Серед інших замішаних в скандалі опинився вже колишній міністр Герман Галущенко. 19 листопада Галущенка, якого раніше відсторонили від виконання обовʼязків міністра юстиції, звільнили з посади. "За" його відставку з посту глави Мін'юсту проголосували 323 народних депутатів Верховної Ради.

Виконання обов’язків міністра юстиції України тимчасово покладено на заступника глави Мін'юсту з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Як стало відомо в процесі оприлюднення матеріалів прослуховувань фігурантів справи, Галущенко мешкав у будинку, що належав колись екс-міністру МВС Віталію Захарченку. Актив свого часу заарештувала держава та передала до АРМА.

Українські ЗМІ припускали, що екс-очільниця АРМА Олена Дума, яка звільнилася ще у липні цього року, могла бути пов'язана із головним фігурантом, колишнім бізнес-партнером президента України Володимира Зеленського – Тимуром Міндічем. Саме за його вказівкою будинок могли передати у користування Галущенку.

При цьому повідомляється, що скандальний будинок, який раніше належав екс-міністру часів президента-втікача Віктора Януковича, і де проживав фігурант "плівок Міндіча" Герман Галущенко, ніхто так і не захотів взяти в управління.

