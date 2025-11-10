НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": фігурують Миронюк, Галущенко і Міндіч
НАБУ та САП викрили злочинну організацію, учасники якої через корупційні схеми контролювали діяльність стратегічного державного підприємства - АТ "НАЕК "Енергоатом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ та власні джерела.
За інформацією слідства, організація систематично отримувала від контрагентів "Енергоатому" від 10 до 15% від вартості контрактів.
Контрагентам нав’язували "відкати" за уникнення блокування платежів або за збереження статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум".
За даними джерел видання, серед встановлених учасників злочинної організації:
- Ігор Миронюк - колишній радник міністра енергетики (Рокет);
- Дмитро Басов - виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" (Тенор), колишній співробітник Генеральної прокуратури;
- Тимур Міндіч - бізнесмен, керівник організації (Карлсон).
- Герман Галущенко - колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор);
За даними слідства, керівник організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, використовуючи його зв’язки в міністерстві та на підприємстві.
Учасники схеми контролювали кадрові рішення, закупівлі та фінансові потоки, фактично керуючи підприємством із річним доходом понад 200 млрд грн через сторонніх осіб, які не мали офіційних повноважень, але виконували роль "смотрящих".
В НАБУ наголошують: відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено судом.
Оновлено о 13:51.
В НАБУ додали, що під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми у сфері енергетики НАБУ і САП віднайшли цікавий артефакт.
Операція "Мідас"
Нагадаємо, що НАБУ та САП проводять операцію "Мідас" з викриття корупції в енергетиці. За попередніми даними, викрито високорівневу злочинну організацію.
Зауважимо, що раніше сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) прийшли з обшуками до бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча.
Одночасно з цим обшуки проходять у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міненерго.
Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.