Сибіга про нічну атаку РФ: ракети Путіна уразили не лише українців, а й переговорний стіл
Ракети російського диктатора Володимира Путіна, які цієї ночі атакували Україну, уразили не лише український народ, а й переговорний стіл в Абу-Дабі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у соцмережі Х.
"Цинічно, що Путін віддав наказ про жорстокий масовий ракетний удар по Україні саме в той момент, коли делегації зустрічалися в Абу-Дабі для просування мирного процесу під егідою США. Його ракети уразили не лише наш народ, але й сам переговорний стіл", - наголосив Сибіга.
Він зазначив що два найбільших міста, Київ та Харків, цієї ночі здригнулися від гучних вибухів. Були застосовані десятки балістичних та авіаційних балістичних ракет, а також сотні безпілотників.
Основні цілі залишилися незмінними: енергетичні об'єкти та житлові райони. Росія продовжує вести геноцидну війну проти цивільного населення, скоюючи воєнні злочини та злочини проти людяності.
"Цей варварський напад ще раз доводить, що місце Путіна не за дошкою миру, а на лаві підсудних спеціального трибуналу", - наголосив глава МЗС.
Нічна атака РФ по Україні 24 січня
Нагадаємо, у ніч на 24 січня Росія здійснила черговий комбінований удар по Україні. Росіяни атакували понад 375 ударними дронами та 21 ракетою різних типів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є й влучання.
Найбільше постраждав Київ. Пошкодження та руйнування зафіксовані у п'яти районах.
Відомо, що внаслідок ворожої атаки загинула одна людина та щонайменше четверо отримали поранення.
Внаслідок масштабної атаки РФ на лівому березі Києва перебої з теплом та водою. Майже 6 тисяч будинків залишилися без опалення.
Також під масованою атакою ударних дронів цієї ночі перебував Харків. Відомо про майже 20 постраждалих.
Зранку у кількох областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів.
Переговори в Абу-Дабі
Нагадаємо, вчора, 23 січня, в Абу-Дабі розпочалися переговори делегацій України, Росії та США. Українську переговорну групу очолив секретар РНБО Рустем Умєров.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі в Абу-Дабі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу.
Перед переговорами прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські військові мають покинути територію Донбасу. Він назвав це "важливою умовою російської сторони".
Крім того, перед переговорами Зеленський провів консультації з українською делегацією.
Після зустрічі Умєров розкрив деталі першого дня переговорів в Абу-Дабі.
