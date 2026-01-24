У Києві майже 6 тисяч будинків залишилися без тепла через нічну атаку РФ

У Києві через російську атаку в ніч на 24 січня майже 6 тисяч будинків залишилися без опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

"Внаслідок масованої атаки ворога й пошкоджень критичної інфраструктури в столиці знову майже 6 тисяч будинків без опалення. Більшість із них - ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня", - повідомив мер.

За його словами, також проблеми з водопостачанням на лівому березі Києва та частково на правому.

Кличко зазначив, що комунальники й енергетики працюють, щоб поверну послуги в домівки киян.