Умєров розкрив деталі першого дня переговорів в Абу-Дабі: про що говорили з росіянами
Сьогодні, 23 січня, під час тристоронньої зустрічі Україна, США та Росія обговорювали параметри закінчення війни та подальшу логіку переговорів. Завтра зустрічі продовжаться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Рустема Умєрова в Telegram.
"В Абу-Дабі разом із Кирилом Будановим, Давидом Арахамією та Сергієм Кислицею взяли участь у тристоронній зустрічі - українська, американська та російська сторони. Цінуємо американське посередництво", - йдеться у його заяві.
Умєров додав, що 24 січня до української делегації приєднаються начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скібіцький.
"З боку США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. В російській делегації - представники воєнної розвідки та армії", - розповів секретар РНБО.
Він наголосив, що доповідає українському президенту Володимиру Зеленському за підсумками кожного етапу.
"Українська команда діє злагоджено в рамках завдань, які були поставлені президентом Зеленським. Готові працювати в різних форматах залежно від перебігу діалогу", - зазначив Умєров.
Переговори в Абу-Дабі
Нагадаємо, Зеленський заявив, що на зустрічі в Абу-Дабі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу.
Перед переговорами прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські військові мають покинути територію Донбасу. Він назвав це "важливою умовою російської сторони".
Сьогодні, 23 січня, Зеленський затвердив склад делегації на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Українську переговорну групу очолив секретар РНБО Рустем Умєров.
Крім того, Володимир Зеленський провів консультації з українською делегацією, яка перебуває в ОАЕ для проведення тристоронніх переговорів зі США та країною-агресоркою. Пізніше він повідомив, що перша розмова між учасниками переговорів вже відбулася.
Все що відомо про першу тристоронню зустріч України, США та РФ, а також що передувало цій зустрічі - читайте у матеріалі РБК-Україна.