Сибига о ночной атаке РФ: ракеты Путина поразили не только украинцев, но и переговорный стол

Суббота 24 января 2026 10:36
UA EN RU
Сибига о ночной атаке РФ: ракеты Путина поразили не только украинцев, но и переговорный стол Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Ракеты российского диктатора Владимира Путина, которые этой ночью атаковали Украину, поразили не только украинский народ, но и переговорный стол в Абу-Даби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

"Цинично, что Путин отдал приказ о жестоком массовом ракетном ударе по Украине именно в тот момент, когда делегации встречались в Абу-Даби для продвижения мирного процесса под эгидой США. Его ракеты поразили не только наш народ, но и сам переговорный стол", - подчеркнул Сибига.

Он отметил, что два крупнейших города, Киев и Харьков, этой ночью содрогнулись от громких взрывов. Были применены десятки баллистических и авиационных баллистических ракет, а также сотни беспилотников.

Основные цели остались неизменными: энергетические объекты и жилые районы. Россия продолжает вести геноцидную войну против гражданского населения, совершая военные преступления и преступления против человечности.

"Это варварское нападение еще раз доказывает, что место Путина не за доской мира, а на скамье подсудимых специального трибунала", - подчеркнул глава МИД.

Ночная атака РФ по Украине 24 января

Напомним, в ночь на 24 января Россия осуществила очередной комбинированный удар по Украине. Россияне атаковали более 375 ударными дронами и 21 ракетой различных типов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако есть и попадания.

Больше всего пострадал Киев. Повреждения и разрушения зафиксированы в пяти районах.

Известно, что в результате вражеской атаки погиб один человек и по меньшей мере четверо получили ранения.

В результате масштабной атаки РФ на левом берегу Киева перебои с теплом и водой. Почти 6 тысяч домов остались без отопления.

Также под массированной атакой ударных дронов этой ночью находился Харьков. Известно о почти 20 пострадавших.

Утром в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, вчера, 23 января, в Абу-Даби начались переговоры делегаций Украины, России и США. Украинскую переговорную группу возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в Абу-Даби ключевым вопросом станет территориальный по Донбассу.

Перед переговорами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские военные должны покинуть территорию Донбасса. Он назвал это "важным условием российской стороны".

Кроме того, перед переговорами Зеленский провел консультации с украинской делегацией.

После встречи Умеров раскрыл детали первого дня переговоров в Абу-Даби.

Все что известно о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ, а также что предшествовало этой встрече - читайте в материале РБК-Украина.

