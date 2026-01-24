В Україні почали вводити аварійні відключення світла: яких областей стосується
У кількох областях України зранку суботи, 24 січня, запроваджено аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та ДТЕК.
Зазначається, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють у регіонах, де застосовуються аварійні відключення.
Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання. В "Укренерго" наголошують, що аварійні відключення буде скасовано після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Водночас ситуація може змінюватися, тому споживачів закликають стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго) у своїх регіонах.
Станом на 09:45 аварійно світло вимикають у Черкаській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Чернігівській областях.
Київ
Водночас у ДТЕК повідомили, що у Києві після нічного обстрілу 88 000 родин тимчасово без світла.
"Ще одна важка ніч для енергетики. Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики. Насамперед повертаємо живлення обʼєктам критичної інфраструктури. Погода заважає, але бригади працюють без зупинок, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки", - сказано у повідомленні.
Станом на зараз у Києві тривають екстрені відключення. Графіки наразі не працюють.
Нічна атака РФ по Україні 24 січня
У ніч на 24 січня Росія здійснила черговий комбінований удар по Україні, застосувавши ракетні та ударні дрони різних типів.
Найбільше постраждав Київ: пошкоджено та зруйновано будівлі у п’яти районах. \ Внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше четверо дістали поранення. На лівому березі столиці через обстріл виникли перебої з теплом і водою, майже 6 тисяч будинків залишилися без опалення.
Під атакою ударних дронів опинився також Харків, де постраждали близько 20 людей.
За даними військових, з 18:00 23 січня до ранку 24 січня противник завдав комбінованого удару по Україні, використавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні дрони.