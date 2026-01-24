В Україні почали вводити аварійні відключення світла: яких областей стосується

У кількох областях України зранку суботи, 24 січня, запроваджено аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та ДТЕК.

Зазначається, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють у регіонах, де застосовуються аварійні відключення.

Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання. В "Укренерго" наголошують, що аварійні відключення буде скасовано після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас ситуація може змінюватися, тому споживачів закликають стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

Станом на 09:45 аварійно світло вимикають у Черкаській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Чернігівській областях.

Київ

Водночас у ДТЕК повідомили, що у Києві після нічного обстрілу 88 000 родин тимчасово без світла.

"Ще одна важка ніч для енергетики. Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики. Насамперед повертаємо живлення обʼєктам критичної інфраструктури. Погода заважає, але бригади працюють без зупинок, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки", - сказано у повідомленні.

Станом на зараз у Києві тривають екстрені відключення. Графіки наразі не працюють.