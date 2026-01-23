ua en ru
Переговори в Абу-Дабі: Зеленський провів консультації з українською делегацією

П'ятниця 23 січня 2026 15:15
UA EN RU
Переговори в Абу-Дабі: Зеленський провів консультації з українською делегацією Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Президент України Володимир Зеленський провів консультації з українською делегацією, яка знаходиться в ОАЕ на тристоронніх переговорах між Україною, США та РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

За словами президента, він щойно телефоном по гучномовцю провів консультації з українською делегацією перед початком переговорів.

"Говорив з головою делегації Рустемом Умєровим, а також з усією командою. Всі розуміють, що робити. Обговорили рамку, тематику і бажаний результат. Обговорили також, що формати можуть бути різними", - розповів Зеленський.

Він додав, що переговорна група буде безпосередньо реагувати на перебіг діалогу на місці.

"Тому що в такому форматі він перший раз за довгий період", - сказав глава держави.

Президент також підкреслив, що залишатиметься у постійному контакті з командою.

Переговори в Абу-Дабі

Як відомо, сьогодні та завтра в Об'єднаних Арабських Еміратах проходить зустріч України, США та Росії.

Президент наголосив, що питання Донбасу будуть серед ключових на цих переговорах. Глава держави також сьогодні затвердив склад української делегації, яку очолив секретар РНБО Рустем Умєров.

До переговорної групи також увійшли голова Офісу Президента Кирило Буданов та його заступник Сергій Кислиця, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, а ще представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Тим часом російську делегацію представляють високопосадовці Міністерства оборони РФ, які отримали чіткі інструкції від президента Росії. Очолив переговорну групу начальник ГРУ Ігор Костюков.

Все що відомо про першу тристоронню зустріч України, США та РФ, а також що передувало цій зустрічі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

