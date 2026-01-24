У частини Києва перебої з теплом та водою внаслідок масштабної атаки РФ

На лівому березі Києва перебої з теплом та водою внаслідок обстрілу в ніч на 24 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка в Telegram .

Уламки падали на медичний заклад, нежитлові будівлі, гаражі. Також палав бензовоз на парковці.

Загалом відомо про наслідки масштабної атаки армії РФ у Деснянському, Дніпровському, Дарницькому, Голосіївському та Солом'янському районах Києва.

"На лівому березі столиці перебої з тепло- та водопостачанням", - написав міський голова.

Обстріл Києва в ніч на 24 січня

Як повідомлялось, близько першої години в ніч на 24 січня в Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу дронів і майже одразу пролунали вибухи. Згодом ворог також запустив на Київ балістичні ракети.

Наслідки попередніх атак на Київ

У ніч на 20 січня Київ зазнав чергового удару з боку російських військ, під час якого застосовувалися балістичні ракети та безпілотники. У столиці пролунали потужні вибухи, що спричинили перебої з електро- та водопостачанням у кількох районах.

Пошкодження зафіксували в різних частинах міста.

Після комбінованої атаки зранку без тепла залишалися 5 635 багатоквартирних будинків.

Внаслідок удару по енергетичних об’єктах понад 335 тисяч киян залишилися без електропостачання.

Також постраждали об’єкти водопровідної інфраструктури, через що в більшості районів вода подавалася або з низьким тиском, або була зовсім відсутня.