ua en ru
Сб, 24 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У частини Києва перебої з теплом та водою внаслідок масштабної атаки РФ

Субота 24 січня 2026 04:08
UA EN RU
У частини Києва перебої з теплом та водою внаслідок масштабної атаки РФ Фото: перебої з водою та світлом внаслідок обстрілів (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

На лівому березі Києва перебої з теплом та водою внаслідок обстрілу в ніч на 24 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка в Telegram.

"На лівому березі столиці перебої з тепло- та водопостачанням", - написав міський голова.

Загалом відомо про наслідки масштабної атаки армії РФ у Деснянському, Дніпровському, Дарницькому, Голосіївському та Солом'янському районах Києва.

Уламки падали на медичний заклад, нежитлові будівлі, гаражі. Також палав бензовоз на парковці.

Обстріл Києва в ніч на 24 січня

Як повідомлялось, близько першої години в ніч на 24 січня в Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу дронів і майже одразу пролунали вибухи. Згодом ворог також запустив на Київ балістичні ракети.

Наслідки попередніх атак на Київ

У ніч на 20 січня Київ зазнав чергового удару з боку російських військ, під час якого застосовувалися балістичні ракети та безпілотники. У столиці пролунали потужні вибухи, що спричинили перебої з електро- та водопостачанням у кількох районах.

Пошкодження зафіксували в різних частинах міста.

Після комбінованої атаки зранку без тепла залишалися 5 635 багатоквартирних будинків.

Внаслідок удару по енергетичних об’єктах понад 335 тисяч киян залишилися без електропостачання.

Також постраждали об’єкти водопровідної інфраструктури, через що в більшості районів вода подавалася або з низьким тиском, або була зовсім відсутня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Обстріл Києва Водопостачання Електроенергія
Новини
Київ під масованим ударом, Харків атакували дрони: що відомо про наслідки
Київ під масованим ударом, Харків атакували дрони: що відомо про наслідки
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів