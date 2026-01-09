Сибіга назвав умову для поїздки Зеленського на переговори до США

Президент України Володимир Зеленський готовий до поїздки до США для переговорів щодо гарантій безпеки. Це відбудеться за умови відповідного сигналу з американського боку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги під час пресконференції з його чеським колегою Петром Мацінкою.
"Як і президент, так і українська делегація готові відбути до США для максимального пришвидшення наближення справедливого миру для України", - наголосив він.
Сибіга додав, що цей візит може відбутися, якщо буде відповідний сигнал з американського боку.
"Ми дійсно маємо прогрес за багатьма напрямками, як у погодженні змісту документів, так і в розумінні правової природи цих документів, так і в послідовності кроків, аби їх фіналізувати", - наголосив глава українського МЗС.
Він додав, що наразі Зеленський очікує на детальний звіт від керівника делегації та членів делегації щодо досягнутого прогресу.
Нагадаємо, видання Axios повідомило, що Володимир Зеленський може зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом для завершення угоди про гарантії безпеки вже наступного тижня.
В середу, 7 січня, стало відомо, що українські та американські представники під час чергового раунду переговорів у Парижі домовилися про подальші контакти на рівні лідерів та обговорили ключові елементи плану завершення війни.
Також того ж дня у Парижі помітили спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва, якого, за даними ЗМІ, приймали у посольстві Сполучених Штатів.
Видання Axios писало, що радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.
Раніше, 6 січня, в Парижі відбулася зустріч України, США та країн "коаліції охочих". Сторони підтвердили єдність щодо сталого миру та домовилися про подальшу підтримку Києва, а керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про конкретні домовленості.
Зазначимо, Україна обговорює з партнерами гарантії безпеки на землі, в небі та на морі. При цьому відповідь щодо термінів гарантій безпеки від США планується отримати під час зустрічі Зеленського та президента Дональда Трампа.