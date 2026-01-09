Сибига назвал условие для поездки Зеленского на переговоры в США

"Как и президент, так и украинская делегация готовы отбыть в США для максимального ускорения приближения справедливого мира для Украины", - подчеркнул он.

Сибига добавил, что этот визит может состояться, если будет соответствующий сигнал с американской стороны.

"Мы действительно имеем прогресс по многим направлениям, как в согласовании содержания документов, так и в понимании правовой природы этих документов, так и в последовательности шагов, чтобы их финализировать", - подчеркнул глава украинского МИД.

Он добавил, что сейчас Зеленский ожидает детальный отчет от руководителя делегации и членов делегации по достигнутому прогрессу.