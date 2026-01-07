Канада назвала умову, за якої відправить своїх військових до України

Канада допускає розміщення в Україні своїх військ у разі укладення мирної угоди. Початковий внесок країни у гарантії безпеки може передбачати навчання українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні, якого цитує CTV News .

За його словами, зараз це лише потенційна опція, і участь у багатонаціональних силах матиме "набагато більший ефект, ніж якби ми діяли самостійно".

Карні сказав, що початковим внеском Канади у гарантії безпеки України може стати навчання українських військових. Він також нагадав, що канадські солдати вже проводять тренування в Польщі в межах операції Unifier.

За словами канадського прем'єра, зусилля уряду з нарощування військового потенціалу допоможуть Канаді "відіграти значущу роль" у забезпеченні безпеки України після закінчення війни.

Він також зауважив, що голова канадського Генштабу генерал Дженні Каріган тривалий час веде переговори з колегами з коаліції щодо гарантій безпеки для України.