ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Бельгія готова надати авіацію і флот для миру в Україні

Бельгія, Середа 07 січня 2026 04:45
UA EN RU
Бельгія готова надати авіацію і флот для миру в Україні Фото: прапор Бельгії (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Європейські партнери продовжують формувати архітектуру безпеки для України після завершення війни, обговорюючи конкретні військові та політичні механізми підтримки в рамках міжнародної коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера у соцмережі X.

Позиція Бельгії

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна готова зробити внесок у забезпечення миру в Україні після закінчення війни.

За його словами, відповідні домовленості обговорювалися під час засідання "коаліції охочих" у Парижі.

"Сьогоднішнє засідання "коаліції охочих" у Парижі було продуктивним і вирішальним. Разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль, спрямованих на збереження миру в Україні після закінчення війни", - підкреслив він.

Військовий внесок і навчання

Глава бельгійського уряду уточнив, що участь країни буде зосереджена на тих напрямках, де Бельгія має необхідні можливості.

"Наш внесок буде зосереджено, зокрема, на наданні повітряних і морських сил, а також проведенні тренувань, де Бельгія може зробити конкретний і значний внесок", - зазначив де Вевер.

Роль США в забезпеченні безпеки

Окремо прем'єр акцентував на важливості американського лідерства. За його словами, зусилля міжнародної коаліції спиратимуться на надійну підтримку Сполучених Штатів.

Де Вевер також вказав, що майбутній моніторинг безпекової ситуації планується здійснювати під керівництвом США, що має забезпечити ефективне стримування Росії від повторної агресії та сприяти довгостроковій стабільності в регіоні.

Нагадуємо, що Німеччина висловила готовність долучитися до забезпечення можливого режиму припинення вогню в Україні, однак без зобов'язань щодо направлення своїх військових на українську територію.

За підсумками зустрічі так званої "коаліції охочих" канцлер Фрідріх Мерц дав зрозуміти, що позиція Берліна відрізняється від підходу Лондона і Парижа: участь розглядають у рамках підтримки та міжнародних механізмів безпеки, але вона не передбачає автоматичного розгортання німецьких військ.

Зазначимо, що на переговорах у Парижі представники України та США в рамках "коаліції охочих" домовилися про конкретні кроки з реалізації та контролю режиму припинення вогню, однак остаточне просування цих домовленостей залежить від позиції Росії, яка поки що не підтвердила готовність їх виконувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Гарантії безпеки Бельгія
Новини
Британія і Франція домовилися про створення військових хабів по всій Україні, - Стармер
Британія і Франція домовилися про створення військових хабів по всій Україні, - Стармер
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка