Головна » Новини » Політика

США не підписали спільне комюніке з Європою та Україною щодо миротворців, - Politico

Середа 07 січня 2026 12:19
США не підписали спільне комюніке з Європою та Україною щодо миротворців, - Politico Ілюстративне фото: лідери готують зобов’язання захисту України (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Після саміту "коаліції охочих" в Парижі США не підписали спільний документ з Україною та ЄС щодо миротворчих сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами спецпосланця США Стіва Віткоффа, "протоколи безпеки значною мірою погоджені".

Втім, як дізналося Politico, до підписання спільного документа з боку США так і не дійшло.

Більше того, деталі участі США в багатонаціональних силах в Україні були видалені з попереднього проєкту, з яким ознайомилося видання Politico.

У попередній версії передбачалося, що США зобов'яжуться "підтримувати сили у разі нападу" та допомагати розвідувальними даними та логістикою.

Саміт у Парижі

Нагадаємо, 6 січня в Парижі відбулася зустріч України, США та країн "коаліції охочих". Сторони підтвердили єдність щодо сталого миру та домовилися про подальшу підтримку Києва.

Зокрема, Німеччина заявила про готовність допомогти із забезпеченням режиму припинення вогню, проте без відправки власних військ, на відміну від Франції та Британії.

Так, Україна, Франція та Велика Британія підписали декларацію про створення спільної координаційної групи.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, новий механізм дозволить повністю інтегрувати збройні сили залучених країн.

Координаційна група працюватиме на оперативному рівні у взаємодії зі спеціальним штабом у Парижі. Це має забезпечити максимальну узгодженість дій країн "коаліції охочих" у підтримці України.

Сполучені Штати Америки Париж Мирні переговори Коаліція охочих
