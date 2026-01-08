Туреччина назвала умову, за якої відправить свої війська в Україну

Туреччина готова направити свої війська до України у складі миротворчих сил лише за умови встановлення припинення вогню та чіткого визначення місії й внеску кожної країни.

Про це повідомили на брифінгу в Міністерстві національної оборони Туреччини, передає РБК-Україна з посиланням на турецькі ЗМІ.

У заяві зазначається, що у відповідь на запитання щодо розгортання миротворчих військ в Україні та безпеки Чорного моря Туреччина готова зробити свій внесок у будь-яку конструктивну ініціативу, спрямовану на досягнення тривалого припинення вогню у російсько-українській війні.

"Для того, щоб Туреччина могла відправити війська до України у складі миротворчих сил, спочатку має бути встановлено припинення вогню, а потім чітко визначено місію та обсяг внеску кожної країни", - заявили в Міноборони.

Також було вказано, що Туреччина очолює військове планування, спрямоване на підтримку безпеки та стабільності в Чорному морі та забезпечення безпеки судноплавства після досягнення припинення вогню.

"Відповідно до принципу регіональної відповідальності, Туреччина виконала та продовжуватиме виконувати Конвенцію протоки Монтре, яка забезпечує баланс у Чорному морі та має велике значення для безпеки регіону, ретельно, відповідально, неупереджено та без компромісів", - йдеться у заяві.