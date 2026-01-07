Сусідня країна зробить внесок в гарантії безпеки України, але не військами

Румунія не буде відправляти до України свої війська, але готова зробити свій внесок в гарантії безпеки, посиливши безпеку в Чорному морі.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт румунського лідера та його допис в соцмережі X .

"Румунія зобов'язалася надати не війська, а логістичну підтримку України, підготовку українських військових у Румунії чи інших європейських країнах у співпраці з арміями відповідних країн, участь у спільних програмах озброєння", - сказано на сайті румунського лідера.

У своєму дописі в X Нікушор Дан заявив, що Румунія готова зробити свій внесок, посилюючи безпеку в Чорному морі для запобігання новій війні.

"Мирні переговори досягли критичної фази, і наша єдність та координація важливіші, ніж будь-коли. Усі учасники рішуче підтримують зусилля під керівництвом США. Наша спільна мета - досягти справедливого і тривалого миру, заснованого на повазі до міжнародного права", - підкреслив він.