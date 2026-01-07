Сусідня країна зробить внесок в гарантії безпеки України, але не військами
Румунія не буде відправляти до України свої війська, але готова зробити свій внесок в гарантії безпеки, посиливши безпеку в Чорному морі.
Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт румунського лідера та його допис в соцмережі X.
"Румунія зобов'язалася надати не війська, а логістичну підтримку України, підготовку українських військових у Румунії чи інших європейських країнах у співпраці з арміями відповідних країн, участь у спільних програмах озброєння", - сказано на сайті румунського лідера.
У своєму дописі в X Нікушор Дан заявив, що Румунія готова зробити свій внесок, посилюючи безпеку в Чорному морі для запобігання новій війні.
"Мирні переговори досягли критичної фази, і наша єдність та координація важливіші, ніж будь-коли. Усі учасники рішуче підтримують зусилля під керівництвом США. Наша спільна мета - досягти справедливого і тривалого миру, заснованого на повазі до міжнародного права", - підкреслив він.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, за підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Парижі 6 січня Україна, Британія і Франція підписали декларацію про наміри щодо розгортання сил на українській території.
Британський прем'єр Кір Стармер розповів, що по всій території України після припинення вогню будуть створені військові хаби.
Зазначимо, зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер розповів, що Україна і США вирішили більшість проблем у питанні гарантій безпеки.
Кушнер наголосив, що гарантії безпеки були розроблені протягом минулого місяця в консультаціях з українцями та європейцями. При цьому сьогоднішня зустріч "коаліції охочих", за його словами, стала "великою віхою" в таких переговорах.
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні за підсумками засідання "коаліції охочих" у Парижі виключила відправку італьських військ в Україну в межах гарантій безпеки.
Водночас прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна готова зробити внесок у забезпечення миру в Україні після закінчення війни.
Крім того, Канада також допускає розміщення в Україні своїх військ у разі укладення мирної угоди. Початковим внеском країни може стати навчання українських військових.