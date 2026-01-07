Ще одна країна НАТО допускає відправку своїх військових до України
Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що після настання миру країна могла б направити до України кілька сотень своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Точно деталізувати я не можу, у нас йде така дискусія. Ми обов'язково зробимо свій внесок у гарантії безпеки, (...) у разі миру це могли б бути кілька сотень військових", - зазначив він.
Каунас наголосив, що не хотів би розкривати подробиці щодо того, якими конкретно засобами Литва може допомогти у забезпеченні гарантій безпеки України.
"Все дуже динамічно. Не хотілося б на чомусь акцентувати увагу, щоб потім це не виглядало як брехня, ви самі бачите, як змінюється геополітична ситуація, як вона змінюється в різних напрямках", - сказав литовський міністр.
Він додав, що найголовнішим є докладання зусиль всіх країн для досягнення і забезпечення миру в Україні.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, 6 січня в Парижі відбулись переговори за участю України, США та країн "коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України в рамках мирної угоди.
Союзники України планують узяти на себе реальні обов’язкові зобов’язання, які будуть діяти у випадку нової агресії Росії. Ці положення закладені у проєкті Паризької угоди про гарантії безпеки для України.
Також представники України та США в рамках "коаліції охочих" домовилися про конкретні кроки з реалізації та контролю режиму припинення вогню, однак остаточне просування цих домовленостей залежить від позиції Росії, яка поки що не підтвердила готовність їх виконувати.
Тим часом Німеччина висловила готовність приєднатися до забезпечення можливого режиму припинення вогню в Україні, але не беручи на себе зобов'язань щодо направлення військ.
А Бельгія готова надати авіацію і флот для забезпечення безпеки України після завершення війни.
Крім того, Канада також допускає розміщення в Україні своїх військ у разі укладення мирної угоди. Початковим внеском країни може стати навчання українських військових.