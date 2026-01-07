Ще одна країна НАТО допускає відправку своїх військових до України

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що після настання миру країна могла б направити до України кілька сотень своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Точно деталізувати я не можу, у нас йде така дискусія. Ми обов'язково зробимо свій внесок у гарантії безпеки, (...) у разі миру це могли б бути кілька сотень військових", - зазначив він.

Каунас наголосив, що не хотів би розкривати подробиці щодо того, якими конкретно засобами Литва може допомогти у забезпеченні гарантій безпеки України.

"Все дуже динамічно. Не хотілося б на чомусь акцентувати увагу, щоб потім це не виглядало як брехня, ви самі бачите, як змінюється геополітична ситуація, як вона змінюється в різних напрямках", - сказав литовський міністр.

Він додав, що найголовнішим є докладання зусиль всіх країн для досягнення і забезпечення миру в Україні.