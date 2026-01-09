Шотландія готова відправити свої війська в Україну, але є умова

У Шотландії заявили про готовність відправити свої війська до України у складі миротворчих сил. Умовою є укладення мирної угоди в інтересах України.

Про це заявив перший міністр Шотландії Джон Свінні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Як зазначив лідер Шотландської національної партії (SNP), участь шотландських військ можлива лише якщо мирна угода відповідатиме інтересам українського народу та передбачатиме розгортання сил для підтримки безпеки.

"Якщо буде досягнуто мирної угоди, прийнятної для народу України, яку вони вважають відповідною своїм інтересам, і частково це передбачає розгортання військ з цієї країни в цій ситуації для забезпечення цього миру, тоді я б це підтримав", - заявив він.

Він також наголосив, що російська агресія має бути відбита, а незалежність України - захищена.

При цьому Свінні застеріг, що тривалий період миру в Західній Європі опинився під загрозою через вторгнення РФ в Україну. За його словами, нинішнє покоління відчувало безпеку, якої не знало покоління його батьків, проте війна показала крихкість цих здобутків.

"Буквально за кілька днів після вторгнення ми почали відчувати його наслідки у власній громаді. Тому я побоююся, що дорогоцінна спадщина, яку отримало наше покоління від страждань Другої світової війни, зараз знаходиться під загрозою для майбутніх поколінь", - підкреслив він.