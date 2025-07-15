Хотів підірвати багатоповерхівку у Рівному у режимі онлайн: СБУ затримала агента РФ

Служба безпека України затримала 27-річного львів’янина, який на замовлення РФ намагався підірвати багатоповерхівку у Рівному, та транслювати свій теракт у режимі онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

За матеріалами справи, фігурант встановив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі у центрі міста на замовлення російських спецслужб.

Подробиці плану теракту

Як встановило розслідування, затриманим виявився 27-річний львів’янин, якого РФ завербувала через Telegram у групах з пошуку "легких заробітків".

Після вербування він приїхав до Рівного, де за координатами куратора забрав зі схрону готовий СВП та прибув до заздалегідь орендованої оселі, яку планувалося підірвати. Встановивши на полиці вибухівку, фігурант обладнав навпроти неї телефонну камеру, через яку окупанти планували зафіксувати підрив.

Після дистанційної активації СВП ворог сподівався на потужний вибух всередині багатоповерхівки, який призведе до загибелі і поранень серед цивільних мешканців та поширення панічних настроїв у регіоні.

Співробітники СБУ завчасно викрили плани ворога і затримали терориста "на гарячому", коли він мінував квартиру.

Після вибуху агент планував спочатку "залягти на дно" в іншій орендованій квартирі у Рівному, а потім втекти до Львова.

Що йому загрожує

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.