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Буданов розкрив Келлогу, до чого готується Росія після України

Вівторок 15 липня 2025 09:44
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Буданов розкрив Келлогу, до чого готується Росія після України Фото: Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Керівник української розвідки Кирило Буданов взяв участь у брифінгу для спеціального представника президента США Кіта Келлога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

У брифінгу взяли участь начальник ГУР Кирило Буданов, його заступник Вадим Скібіцький, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов та міністр оборони Рустем Умєров.

Американську сторону ознайомили з поточною оперативною обстановкою, оцінкою планів Росії до 2036 року, а також із даними щодо підготовки кремля до збройного конфлікту не лише проти України, а й проти країн НАТО.

"Імперські амбіції Кремля не обмежуються Україною - вони охоплюють усю Європу. Втім, за підтримки Сполучених Штатів ми здатні зупинити Росію й звести нанівець її військовий потенціал", - вважає Буданов.

Начальник ГУР висловив вдячність уряду та народу США за сталу політичну, економічну й військову підтримку України.

"Росія визнає лише силу - саме через неї ми досягнемо стійкого миру", - підкреслив Буданов.

Візит Келлога в Україну

Кіт Келлог прибув до України вчора вранці, попередньо анонсувавши свій візит минулого тижня. Як стало відомо, йому мають передати дані про військовий потенціал Росії та оцінку оборонних можливостей України. Відповідне доручення головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та начальнику Генштабу Андрію Гнатову дав президент Володимир Зеленський.

Зеленський також заявив, що його перемовини з Келлогом були продуктивними та стосувалися ключових питань безпеки і майбутнього миру.

Також ми писали, що Келлог під час візиту до Києва заслухав доповіді від начальника ГУР Кирила Буданова і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Про деталі візиту Келлога до Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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