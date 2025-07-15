Каллас сподівається на ухвалення нових санкцій ЄС проти Росії "сьогодні чи завтра"
В Євросоюзі сподіваються на швидке ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії. Сьогодні, 15 липня, міністри країн ЄС обговорять нові обмеження проти Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
У Брюсселі відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн ЄС. Темами зустрічі будуть 18-й пакет санкцій проти Росії та війна в Секторі Газа. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у засіданні через відеозв'язок.
Голова європейської дипломатії Кая Каллас перед зустріччю заявила, що ЄС "дуже близький" до ухвалення санкцій.
"Ми сподіваємося, що ми ухвалимо 18-й пакет санкцій сьогодні чи завтра", - сказала Каллас, додавши, що ще "багато чого потрібно зробити".
Пакет досі не був ухвалений через позицію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Він виступає проти плану Європейської комісії повністю заборонити імпорт російського газу та хоче використати право вето, щоб отримати поступки. Ще одним спірним питанням є зменшення граничної ціни на російську нафту.
"Ми працюємо над цим обмеженням ціни на нафту", - додала Каллас.
Нові санкції проти РФ
Європейський Союз працює над 18-м пакетом санкцій проти Москви, який може стати одним з найсильніших від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Пакет передбачає подальші обмеження проти окремих осіб та організацій РФ, а також проти так званого "тіньового флоту" Кремля. Крім того, ЄС планує зниження встановленої країнами G7 граничної ціни на нафту з 60 до 45 доларів.
Проте пакет не можуть ухвалити через блокування деяких країн ЄС. Так, Словаччина виступає проти через план Єврокомісії про повну заборону російського газу. Проте, за словами прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, країна отримала від Єврокомісії "гарантії".
За даними Politico, Мальта також висловила заперечення під час ухвалення нового пакета санкцій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.