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Рада знову продовжила воєнний стан та мобілізацію: нові терміни

Київ, Вівторок 15 липня 2025 13:21
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Рада знову продовжила воєнний стан та мобілізацію: нові терміни Фото: Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Їх продовжили ще на 90 днів - до 5 листопада 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка в Telegram.

Рада проголосувала за два законопроєкти №13471 та №13472. Продовження воєнного стану підтримали 320 народних депутатів, а мобілізації - 304. Один парламентар (Олексій Гончаренко) - проти.

Фото: Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації (t.me/yzheleznyak)

Парламент проголосував за продовження воєнного стану та загальної мобілізації вже 16-й раз з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вніс до Ради два законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану і загальної мобілізації 14 липня.

Глава держави запропонував парламенту продовжити воєнний стан та мобілізацію на 90 днів, з 7 серпня до 5 листопада 2025 року. Тепер після рішення Ради президент має підписати вказані законопроєкти.

Воєнний стан та мобілізація в Україні

Вперше воєнний стан було запроваджено в Україні у перший день повномасштабної війни - зранку 24 лютого 2022 року на 30 діб.

Минулого разу воєнний стан і загальну мобілізацію продовжували 16 квітня 2025 року.

В Україні воєнний стан вводиться у випадку загрози для державної незалежності та територіальної цілісності країни. Його дія передбачає тимчасове обмеження прав і свобод громадян.

Під час воєнного стану можуть діяти обмеження та заходи:

  • комендантська година;
  • заборона проведення масових заходів;
  • обмеження свободи пересування;
  • вилучення майна для потреб оборони;
  • залучення громадян до суспільно корисних робіт.

Крім того, під час дії воєнного стану в Україні забороненого проводити вибори.

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