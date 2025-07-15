"АТЕШ" викрив локацію виробника двигунів для "Іскандерів" у Воронежі: дані передано ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

Агент руху повністю обстежив територію Конструкторського бюро хімавтоматики (КБХА), яке входить до складу "Роскосмосу" та займається розробкою і виробництвом рідинних ракетних двигунів.

За даними "АТЕШ", саме на цьому підприємстві виготовляються двигуни для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", які активно використовуються проти України.

Фото: партизани провели розвідку (t.me/atesh_ua)

Окрім того, КБХА разом із Воронезьким механічним заводом становить єдину платформу з виробництва двигунів для міжконтинентальних балістичних ракет (РС-20, РС-18), зенітних комплексів, а також ракет-носіїв "Союз", "Протон" та інших.

Агент детально задокументував територію підприємства, провів зйомку корпусів та інфраструктури, а також зафіксував автомобілі на парковці. За словами представників руху, ці дані дадуть змогу ідентифікувати працівників заводу - осіб, які беруть участь у виробництві зброї, що застосовується проти України.

Уся зібрана інформація вже передана Силам оборони України