Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра

Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Очікується, що він очолить Міністерство оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови уряду Дениса Шмигаля.

"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну. Дякую президенту Володимиру Зеленському за довіру. Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави. Слава Україні!", - написав Шмигаль.

Зміна уряду

Як повідомляло РБК-Україна, зміна уряду України очікується вже цього тижня. Вчора, 14 липня, президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем'єрці Юлії Свириденко обійняти посаду прем'єр-міністра. Якщо парламент підтримає призначення - вона замінить на цій посаді Шмигаля.

Шмигаль, своєю чергою, може очолити Міністерство оборони, а чинний голова відомства Рустем Умєров стане послом України в Сполучених Штатах Америки (США).

У тому ж числі очікується об'єднання трьох міністерств - Мінекономіки, Мінагрополітики та Мінекології.

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