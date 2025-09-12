Шмигаль обговорив з Келлогом передачу Україні нових Patriot

Міністр борони України Денис Шмигаль у Києві провів зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. Обговорили, зокрема, можливість передачі ЗСУ нових систем Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Шмигаля.

"Висловив вдячність за потужну допомогу з боку США для України.

Поінформував генерала Келлога про результати засідання "Рамштайн" цього тижня, під час якого ми отримали сильні сигнали підтримки", - розповів Шмигаль.

Під час зустрічі обговорили можливість отримання Силами оборони України нових систем Patriot та боєприпасів до них.

"Надали делегації дані про ситуацію на полі бою, а також деталі російської провокації проти Польщі. Такими діями Росія тестує реакцію НАТО, тож відповідь союзників має бути скоординованою та рішучою. Закликав посилити санкційний тиск на агресора", - додав міністр.

Шмигаль подякував США за підтримку та Келлогу - за особисті зусилля для наближення справедливого й тривалого миру.