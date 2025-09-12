Шмигаль обговорив з Келлогом передачу Україні нових Patriot
Міністр борони України Денис Шмигаль у Києві провів зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. Обговорили, зокрема, можливість передачі ЗСУ нових систем Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Шмигаля.
"Висловив вдячність за потужну допомогу з боку США для України.
Поінформував генерала Келлога про результати засідання "Рамштайн" цього тижня, під час якого ми отримали сильні сигнали підтримки", - розповів Шмигаль.
Під час зустрічі обговорили можливість отримання Силами оборони України нових систем Patriot та боєприпасів до них.
"Надали делегації дані про ситуацію на полі бою, а також деталі російської провокації проти Польщі. Такими діями Росія тестує реакцію НАТО, тож відповідь союзників має бути скоординованою та рішучою. Закликав посилити санкційний тиск на агресора", - додав міністр.
Шмигаль подякував США за підтримку та Келлогу - за особисті зусилля для наближення справедливого й тривалого миру.
Системи ППО для України
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні систем ППО Patriot за рахунок союзників по НАТО.
Так, Німеччина 1 серпня анонсувала передачу Україні двох систем Patriot. Йдеться про постачання спочатку пускових установок на першому етапі. Після чого на другому етапі Берлін протягом наступних 2-3 місяців передасть інші елементи до систем.
Днями стало відомо, що Німеччина почала передачу Україні двох нових систем Patriot.
А Норвегія виділила близько 700 млн доларів на системи Patriot для України.
Окрім того, нещодавно стало відомо, що Франція та Німеччина нададуть Україні більше систем протиповітряної оборони.
Також Україна напередодні зими отримає додаткову систему ППО від нордичних країн і Балтії.
За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, Україні терміново потрібно додатково 10 зенітно-ракетних комплексів Patriot, а також ракети до них та інших систем ППО. Оскільки Росія планує подальші удари по українській енергетичній системі.