Шмыгаль обсудил с Келлогом передачу Украине новых Patriot

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Киеве провел встречу со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Обсудили, в частности, возможность передачи ВСУ новых систем Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Шмыгаля.

"Выразил благодарность за мощную помощь со стороны США для Украины.

Проинформировал генерала Келлога о результатах заседания "Рамштайн" на этой неделе, во время которого мы получили сильные сигналы поддержки", - рассказал Шмыгаль.

Во время встречи обсудили возможность получения Силами обороны Украины новых систем Patriot и боеприпасов к ним.

"Предоставили делегации данные о ситуации на поле боя, а также детали российской провокации против Польши. Такими действиями Россия тестирует реакцию НАТО, поэтому ответ союзников должен быть скоординированным и решительным. Призвал усилить санкционное давление на агрессора", - добавил министр.

Шмыгаль поблагодарил США за поддержку и Келлога - за личные усилия для приближения справедливого и прочного мира.