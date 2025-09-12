ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Шмыгаль обсудил с Келлогом передачу Украине новых Patriot

Пятница 12 сентября 2025 20:44
UA EN RU
Шмыгаль обсудил с Келлогом передачу Украине новых Patriot Фото: Кит Келлог и Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Киеве провел встречу со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Обсудили, в частности, возможность передачи ВСУ новых систем Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Шмыгаля.

"Выразил благодарность за мощную помощь со стороны США для Украины.
Проинформировал генерала Келлога о результатах заседания "Рамштайн" на этой неделе, во время которого мы получили сильные сигналы поддержки", - рассказал Шмыгаль.

Во время встречи обсудили возможность получения Силами обороны Украины новых систем Patriot и боеприпасов к ним.

"Предоставили делегации данные о ситуации на поле боя, а также детали российской провокации против Польши. Такими действиями Россия тестирует реакцию НАТО, поэтому ответ союзников должен быть скоординированным и решительным. Призвал усилить санкционное давление на агрессора", - добавил министр.

Шмыгаль поблагодарил США за поддержку и Келлога - за личные усилия для приближения справедливого и прочного мира.

Системы ПВО для Украины

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО.

Так, Германия 1 августа анонсировала передачу Украине двух систем Patriot. Речь идет о поставке сначала пусковых установок на первом этапе. После чего на втором этапе Берлин в течение следующих 2-3 месяцев передаст другие элементы к системам.

На днях стало известно, что Германия начала передачуУкраине двух новых систем Patriot.

А Норвегия выделила около 700 млн долларов на системы Patriot для Украины.

Кроме того, недавно стало известно, что Франция и Германия предоставят Украине больше систем противовоздушной обороны.

Также Украина накануне зимы получит дополнительную систему ПВО от нордических стран и Балтии.

По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, Украине срочно нужно дополнительно 10 зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также ракеты к ним и других систем ПВО. Поскольку Россия планирует дальнейшие удары по украинской энергетической системе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Соединенные Штаты Америки ПВО Денис Шмыгаль Кит Келлог Военная помощь Война в Украине
Новости
Трамп наконец решил дожать Россию, но теперь самое сложное, - Politico
Трамп наконец решил дожать Россию, но теперь самое сложное, - Politico
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России