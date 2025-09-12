Шмыгаль обсудил с Келлогом передачу Украине новых Patriot
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Киеве провел встречу со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Обсудили, в частности, возможность передачи ВСУ новых систем Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Шмыгаля.
"Выразил благодарность за мощную помощь со стороны США для Украины.
Проинформировал генерала Келлога о результатах заседания "Рамштайн" на этой неделе, во время которого мы получили сильные сигналы поддержки", - рассказал Шмыгаль.
Во время встречи обсудили возможность получения Силами обороны Украины новых систем Patriot и боеприпасов к ним.
"Предоставили делегации данные о ситуации на поле боя, а также детали российской провокации против Польши. Такими действиями Россия тестирует реакцию НАТО, поэтому ответ союзников должен быть скоординированным и решительным. Призвал усилить санкционное давление на агрессора", - добавил министр.
Шмыгаль поблагодарил США за поддержку и Келлога - за личные усилия для приближения справедливого и прочного мира.
Системы ПВО для Украины
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО.
Так, Германия 1 августа анонсировала передачу Украине двух систем Patriot. Речь идет о поставке сначала пусковых установок на первом этапе. После чего на втором этапе Берлин в течение следующих 2-3 месяцев передаст другие элементы к системам.
На днях стало известно, что Германия начала передачуУкраине двух новых систем Patriot.
А Норвегия выделила около 700 млн долларов на системы Patriot для Украины.
Кроме того, недавно стало известно, что Франция и Германия предоставят Украине больше систем противовоздушной обороны.
Также Украина накануне зимы получит дополнительную систему ПВО от нордических стран и Балтии.
По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, Украине срочно нужно дополнительно 10 зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также ракеты к ним и других систем ПВО. Поскольку Россия планирует дальнейшие удары по украинской энергетической системе.