Польща більше не зможе оплачувати Starlink для України: в чому причина
Польща не зможе платити за Starlink для України через вето президента Кароля Навроцького на закон про продовження допомоги для українських біженців.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський у соцмережі Х.
"Президентські вето ріжуть насліпо! Кароль Навроцький своїм рішенням відключає інтернет для України, бо де-факто його рішення щодо закону про допомогу громадянам України означає саме це. Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що веде війну", - написав міністр.
Він назвав це "подарунком" для російського диктатора Володимира Путіна, адже відключення України від критично важливих сервісів напряму грає на руку агресору.
"Пане президенте, ви повинні припинити сліпо завдавати ударів уряду в ім'я політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, і водночас допомагаєте Росії. Одні скажуть: "Ганьба!", інші: "Зрада сусіда!", - наголосив Гавковський.
Президент Польщі наклав вето на соцдопомогу українцям
Нагадаємо, сьогодні, 25 серпня, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на ухвалений Сеймом законопроєкт, який передбачав соціальну підтримку для громадян України. Він пояснив, що програма "800 Плюс" та безкоштовні медичні послуги мають надаватися лише тим українцям, які офіційно працюють у Польщі.
Польський президент підкреслив, що у центрі державної політики мають залишатися поляки.
Він запропонував власний варіант спеціального закону. Він закликав уряд і парламентські сили протягом двох тижнів напрацювати узгоджений документ.
За словами Навроцького, новий проєкт має включати посилені вимоги до отримання польського громадянства. Якщо зараз його можна здобути через три роки проживання, то президент пропонує збільшити цей термін до десяти років.
Також президент запропонував запровадити кримінальну відповідальність за прояви "бандеризму", за аналогією до вже чинної відповідальності за пропаганду фашизму.
Тепер м’яч на полі Сейму - уряд і парламентські партії мають два тижні на узгодження змін. Якщо компромісу не буде знайдено, українці ризикують втратити частину доступу до соціальних гарантій у Польщі.