Уряд Польщі готує альтернативний законопроект про обмеження допомоги українцям

Середа 27 серпня 2025 14:08
Уряд Польщі готує альтернативний законопроект про обмеження допомоги українцям Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні Кабінету міністрів у середу заявив, що не має наміру сперечатися з президентом Каролем Навроцьким щодо виплат допомоги "800+" лише працюючим українцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Money.pl.

За його словами, уряд сам запропонував зміни до цієї програми, а відповідний законопроект "практично готовий".

Після вето президента Навроцького багато питань щодо підтримки громадян України залишаються відкритими, зокрема виплата "800+".

Як встановило видання money.pl, уряд працює над альтернативним рішенням, яке передбачає повернення до передвиборчої обіцянки Рафала Тшасковського. Згідно з пропозицією, українці отримуватимуть допомогу лише за умови працевлаштування у Польщі.

Під час засідання Кабінету міністрів Туск зазначив, що вето президента на законопроект, який регулює ширший спектр питань, може мати неприємні наслідки для польських компаній.

"Ми не будемо сперечатися, бо не маємо наміру сперечатися, адже ми самі запропонували зміни до пільги "800+", – наголосив прем’єр.

Урядові джерела повідомляють, що законопроект Тшасковського стане основою для подальшої роботи над допомогою українцям, зокрема з урахуванням важливих елементів із ветованого документа.

Правки та діалог

Оточення Навроцького натякає, що президентський законопроект вже знаходиться в Сеймі.

Він передбачає збереження поточного рівня підтримки українців до березня 2026 року та поєднує виплату "800+" із працевлаштуванням батьків і обов’язковим навчанням дітей у польській школі.

"У нас є наш законопроект, нехай вони над ним працюють. Якщо вони подають поправки, звичайно, в консультації з нами, ми готові до такого діалогу", – повідомив соратник президента.

Речник уряду Адам Шлапка додав, що Рада міністрів підготує рішення щодо вето Навроцького до наступної сесії Сейму, 8 вересня, і паралельно працює над тим, щоб соціальні виплати іноземцям прив’язати до працевлаштування у Польщі.

Що передувало

Президент Польщі Кароль Навроцький раніше заявив про підготовку змін до програми "800+". Виплати в її рамках отримують сім’ї з дітьми, зокрема й українські біженці.

25 серпня Навроцький наклав вето на закон про соціальну допомогу для безробітних українців. Це рішення може позбавити їх права на отримання популярної виплати та безкоштовного медичного обслуговування.

Крім того, з 1 червня 2025 року у Польщі набули чинності нові правила програми "800+" для українців. Відтепер для отримання допомоги дитина повинна відвідувати польську школу або дитячий садок. Виняток зроблено лише для тих, хто навчається вдома.

Україна Польща
Новини
