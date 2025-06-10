У Польщі змінили правила виплат "800+" і "300+": хто втратить допомогу
З 1 червня у Польщі набули чинності нові правила призначення соціальних виплат "800+" і "300+". Тепер обов’язковою умовою для отримання допомоги є участь дитини у польській системі освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на inPoland.
Відповідно до нових правил ZUS перевірятиме, чи дитина:
- навчається у польському навчальному закладі;
- бере участь у навчальному процесі;
- виконує вимоги освітнього етапу.
Це стосується також дітей, які навчаються вдома. Їхні батьки повинні надати документи, що підтверджують домашнє навчання відповідно до освітніх стандартів.
Під нові вимоги не підпадають:
- діти до 6 років, які ще не почали обов’язкову підготовку до школи;
- діти, яким офіційно відтермінували початок навчання.
Виплата 300+ на підготовку до школи також буде залежати від участі дитини в освітньому процесі у Польщі. Якщо дитина не зарахована до жодного навчального закладу, обидві виплати призупиняються до початку навчання.
Нагадаємо, програма "800+" передбачає виплати іноземцям, зокрема й українцям, у розмірі 800 злотих (близько 8,9 тисячі гривень) на місяць на дитину. Для багатьох біженців ця допомога є дуже вагомою.
РБК-Україна також писало, що з 1 червня у Польщі почали діяти нові правила для українців. Зокрема, зміни стосуються ринку праці, освіти та візової системи.
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