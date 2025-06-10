У Польщі змінили правила виплат "800+" і "300+": хто втратить допомогу

З 1 червня у Польщі набули чинності нові правила призначення соціальних виплат "800+" і "300+". Тепер обов’язковою умовою для отримання допомоги є участь дитини у польській системі освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на inPoland .

Виплата 300+ на підготовку до школи також буде залежати від участі дитини в освітньому процесі у Польщі. Якщо дитина не зарахована до жодного навчального закладу, обидві виплати призупиняються до початку навчання.

Це стосується також дітей, які навчаються вдома. Їхні батьки повинні надати документи, що підтверджують домашнє навчання відповідно до освітніх стандартів.

Нагадаємо, програма "800+" передбачає виплати іноземцям, зокрема й українцям, у розмірі 800 злотих (близько 8,9 тисячі гривень) на місяць на дитину. Для багатьох біженців ця допомога є дуже вагомою.

РБК-Україна також писало, що з 1 червня у Польщі почали діяти нові правила для українців. Зокрема, зміни стосуються ринку праці, освіти та візової системи.

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