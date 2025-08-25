Президент Польщі наклав вето на соцдопомогу українцям. Що зміниться
Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про соцдопомогу для безробітних українців. Вони можуть залишитися без популярної виплати та безкоштовного медобслуговування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Interia Wydarzenia.
Навроцький наклав вето на ухвалений Сеймом законопроєкт, який передбачав соціальну підтримку для громадян України. Глава держави пояснив, що програма "800 Плюс" та безкоштовні медичні послуги мають надаватися лише тим українцям, які офіційно працюють у Польщі.
Президент підкреслив, що у центрі державної політики мають залишатися поляки.
"Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної форми соціальної справедливості. Поляків у їхній власній країні слід ставити принаймні нарівні з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", - заявив він.
Що пропонує Навроцький
Глава держави запропонував власний варіант спеціального закону. Він закликав уряд і парламентські сили протягом двох тижнів напрацювати узгоджений документ.
За словами Навроцького, новий проєкт має включати посилені вимоги до отримання польського громадянства. Якщо зараз його можна здобути через три роки проживання, то президент пропонує збільшити цей термін до десяти років.
Також президент запропонував запровадити кримінальну відповідальність за прояви "бандеризму", за аналогією до вже чинної відповідальності за пропаганду фашизму.
Тепер м’яч на полі Сейму - уряд і парламентські партії мають два тижні на узгодження змін. Якщо компромісу не буде знайдено, українці ризикують втратити частину доступу до соціальних гарантій у Польщі.
Допомога "800+" для українців у Польщі
Соціальна ініціатива "800+" у Польщі залишається однією з ключових форм підтримки родин із дітьми, зокрема й для українських біженців. Її головне завдання - допомогти батькам та опікунам у вихованні неповнолітніх.
За умовами програми, кожна сім’я щомісяця отримує по 800 злотих (приблизно 9 тисяч гривень) на дитину до 18 років.
Втім, із 1 червня 2025 року правила змінилися. Тепер виплати нараховують лише тим родинам, чиї діти фактично відвідують польські дитсадки або школи. Виняток зроблено лише для тих неповнолітніх, які навчаються вдома в офіційній формі.
Таке уточнення може суттєво вдарити по частині українських сімей. Для деяких із них втрата щомісячної допомоги означатиме різке погіршення матеріального становища, що потенційно може підштовхнути до повернення в Україну.
Нагадаємо, українці назвали країни, які надали найбільшу допомогу з початку війни. На думку 59% респондентів, найбільшу допомогу надали США, що відповідає дійсності. На другому місці - Німеччина (48%). Далі йдуть Велика Британія (38%), Польща (33%), Франція (17%) і Європейський Союз (14%).