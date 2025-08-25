Президент Польщі наклав вето на соцдопомогу українцям. Що зміниться

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про соцдопомогу для безробітних українців. Вони можуть залишитися без популярної виплати та безкоштовного медобслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Interia Wydarzenia .

Навроцький наклав вето на ухвалений Сеймом законопроєкт, який передбачав соціальну підтримку для громадян України. Глава держави пояснив, що програма "800 Плюс" та безкоштовні медичні послуги мають надаватися лише тим українцям, які офіційно працюють у Польщі.

Президент підкреслив, що у центрі державної політики мають залишатися поляки.

"Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної форми соціальної справедливості. Поляків у їхній власній країні слід ставити принаймні нарівні з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", - заявив він.

Що пропонує Навроцький

Глава держави запропонував власний варіант спеціального закону. Він закликав уряд і парламентські сили протягом двох тижнів напрацювати узгоджений документ.

За словами Навроцького, новий проєкт має включати посилені вимоги до отримання польського громадянства. Якщо зараз його можна здобути через три роки проживання, то президент пропонує збільшити цей термін до десяти років.

Також президент запропонував запровадити кримінальну відповідальність за прояви "бандеризму", за аналогією до вже чинної відповідальності за пропаганду фашизму.

Тепер м’яч на полі Сейму - уряд і парламентські партії мають два тижні на узгодження змін. Якщо компромісу не буде знайдено, українці ризикують втратити частину доступу до соціальних гарантій у Польщі.