У президента Польщі спростували ризик відключення Starlink для України

Глава Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький не прогнозує відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує польська сторона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост чиновника у соцмережі Х.

Богуцький заперечив інформацію міністра цифровізації країни Кшиштофа Гавковського про ризик відключення терміналів Starlink через нещодавнє вето президента Польщі Кароля Навроцького на закон про допомогу українським біженцям.

Він зазначив, що зазначене вето не може відключити Україну від інтернету Starlink, адже витрати на це підключення фінансуються на засадах положень чинного законодавства, а "проєкт, поданий до Сейму президентом Республіки Польща, підтримує цей стан речей".

Згідно з чинним польським законодавством, підтримка забезпечення зв'язку Starlink для України надається до 30 вересня 2025 року.

За словами Богуцького, парламент "ефективно" опрацює президентську ініціативу у вересні, - до вичерпання граничного терміну.

У президента Навроцького також спростували заяву Гавковського про начебто "кінець підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці".

Очільник Канцелярії президента Польщі також звинуватив міністра цифровізації країни у маніпуляціях та дезінформації.

"Перефразуючи ваш пост, можна сказати: я не можу уявити собі кращого подарунка для Путіна, ніж займатися російською дезінформацією, щоб сіяти розбрат між поляками та українцями", - обурився Богуцький.