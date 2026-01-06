Німеччина вперше погодилася допомогти стежити за припиненням вогню в Україні

Як передає РБК-Україна , про це на прес-конференції за підсумками зустрічі "коаліції охочих" заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Він наголосив, що Берлін не взяв на себе зобов'язання відправити війська до України, на відміну від Великої Британії та Франції, але може взяти участь у забезпеченні потенційного припинення вогню.

"Цей новий рік починається саме так, як закінчився старий - з інтенсивної мирної дипломатії для України", - додав він.

Варто зазначити, що, за словами Мерца, в рамках гарантій безпеки необхідне поєднання двох підходів - розміщення військ в Україні та розміщення додаткових військ у сусідніх з Україною країнах, які можуть бути задіяні в разі нової агресії з боку Росії.