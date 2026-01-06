Німеччина вперше погодилася допомогти стежити за припиненням вогню в Україні
Німеччина дала згоду на участь у забезпеченні потенційного припинення вогню в Україні.
Як передає РБК-Україна, про це на прес-конференції за підсумками зустрічі "коаліції охочих" заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Він наголосив, що Берлін не взяв на себе зобов'язання відправити війська до України, на відміну від Великої Британії та Франції, але може взяти участь у забезпеченні потенційного припинення вогню.
"Цей новий рік починається саме так, як закінчився старий - з інтенсивної мирної дипломатії для України", - додав він.
Варто зазначити, що, за словами Мерца, в рамках гарантій безпеки необхідне поєднання двох підходів - розміщення військ в Україні та розміщення додаткових військ у сусідніх з Україною країнах, які можуть бути задіяні в разі нової агресії з боку Росії.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, у Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів. Учасники обговорили формування спільної позиції України, Європи та США, а також можливість розміщення іноземних військ після встановлення перемир’я.
За її підсумками Україна, Британія і Франція підписали декларацію про наміри щодо розгортання сил на українській території. Це фактично перший крок для розміщення в Україні контингенту країн Заходу.
Також прем'єр Британії Кір Стармер розповів, що по всій території України після припинення вогню будуть створені військові хаби.
Зазначимо, зять американського лідера Дональда Трампа Джаред Кушнер розповів, що Україна і США вирішили більшість проблем у питанні гарантій безпеки.
Він сказав, що гарантії безпеки були розроблені протягом минулого місяця в консультаціях з українцями та європейцями. При цьому сьогоднішня зустріч "коаліції охочих", за його словами, стала "великою віхою" в таких переговорах.