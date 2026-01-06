ua en ru
США, Україна та партнери формують коаліцію гарантій безпеки, - Sky News

Франція, Вівторок 06 січня 2026 16:10
США, Україна та партнери формують коаліцію гарантій безпеки, - Sky News Ілюстративне фото: США, Україна та партнери формують коаліцію гарантій безпеки (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Союзники України готуються взяти на себе зобов’язання, що матимуть обов’язкову силу, у разі майбутньої агресії з боку Росії. Відповідні положення містяться у проєкті Паризької угоди щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як пише видання, згідно з документом, гарантії передбачають підтримку України у разі нового збройного нападу РФ.

Йдеться, зокрема, про можливе використання військових спроможностей, розвідувальних ресурсів і логістичної допомоги, а також дипломатичні кроки та запровадження додаткових санкцій проти агресора.

Проєкт угоди також передбачає створення багатонаціональних сил для України, які мають сприяти відновленню Збройних сил та виконувати функцію стримування.

Окремо зазначається, що в Парижі планують сформувати коаліцію за участі США, України та інших держав, готових долучитися до реалізації цих гарантій.

Саміт у Парижі

6 січня в Парижі зберуться союзники України, аби узгодити свій внесок у майбутні безпекові гарантії для Києва у разі припинення вогню з Росією.

Переговори проходять у межах ширших зусиль із напрацювання спільної позиції України, європейських партнерів і США, яку в подальшому можуть представити російській стороні. Однією з ключових тем стане можливе розміщення іноземного військового контингенту в Україні після встановлення перемир’я.

Надалі на рівні лідерів планується доопрацювати безпекові документи з акцентом на гарантіях безпеки та відновленні України, після чого заплановані консультації у США за участі ширшого кола країн.

Крім того, повідомлялося, що президент Володимир Зеленський візьме участь у засіданні "коаліції охочих" і проведе зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.

А ось прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підписання документів, які остаточно закріплять спільну американо-європейську позицію щодо України, може відбутися вже найближчими днями, не виключено - у Вашингтоні.

