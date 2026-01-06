ua en ru
"Коаліція охочих", США та Україна погодили кроки припинення вогню, - The Financial Times

Вівторок 06 січня 2026 21:01
UA EN RU
"Коаліція охочих", США та Україна погодили кроки припинення вогню, - The Financial Times Ілюстративне фото: президент Франції Еммануель Макрон і спецпредставник Стів Віткофф(Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

"Коаліція охочих", США та Україна узгодили кроки припинення вогню. От тільки Росія ще не підтвердила готовність їх виконати.

Як пише РБК-Україна, про це повідомляє The Financial Times, посилаючись на власні джерела.

За даними видання, на переговорах у Парижі представники України та США у рамках "Коаліції охочих" узгодили низку кроків щодо реалізації та забезпечення припинення вогню.

При цьому наразі невідомо, чи погодиться Росія на обговорювані умови.

До речі, США готові контролювати лінію фактичного припинення вогню за допомогою сучасних технологій, таких як датчики, безпілотники та супутники. Крім того, Вашингтон висловив підтримку наданню Україні гарантій, які частково відповідатимуть положенням статті 5 договору НАТО про колективну оборону.

Водночас, як зауважив кореспондент The Financial Times Джон Міллер, залишаються серйозні питання щодо реальної готовності лідерів переходити від теоретичних обіцянок до обов’язкових зобов’язань. Мова йде про розгортання військ, авіації або кораблів у разі потреби, і про те, чи готові ці збройні сили на практиці протистояти Росії у випадку нового вторгнення.

"Однак виникають серйозні питання щодо того, скільки лідерів будуть готові перейти від теоретичних обіцянок про розгортання військ, авіації чи кораблів до обов’язкових для виконання зобов’язань про те, що їхні збройні сили, у разі необхідності, будуть боротися з Росією, якщо Москва здійснить повторне вторгнення", - зазначив Джон Міллер.

Переговори у Парижі стали важливим етапом у дипломатичних зусиллях щодо України: коаліція прагне не лише припинити бойові дії, але й створити систему гарантій, що забезпечить стійкість безпеки та захист суверенітету України у разі нової агресії.

Обговорення "мирних ініціатив"

В Німеччині вважають, що припинення вогню в Україні можливе лише за підтримки США та Європи, які забезпечать гарантії безпеки та збереження суверенітету країни.

Союзники України планують узяти на себе реальні обов’язкові зобов’язання, які будуть діяти у випадку нової агресії Росії. Ці положення закладені у проєкті Паризької угоди про гарантії безпеки для України.

Надалі на рівні лідерів планується доопрацювати безпекові документи з акцентом на гарантіях безпеки та відновленні України, після чого заплановані консультації у США за участі ширшого кола країн.

