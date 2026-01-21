ua en ru
Ще одна країна ЄС відмовилась від участі у Раді миру Трампа

Італія, Середа 21 січня 2026 18:35
UA EN RU
Ще одна країна ЄС відмовилась від участі у Раді миру Трампа Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Приєднання Італії до Ради миру президента США Дональда Трампа є "проблематичним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Італійський міністр економіки Джанкарло Джорджетті наголосив, що "є деякі проблеми" щодо участі Італії в ініціативі Трампа.

Reuters з посиланням на італійські ЗМІ пише, що Італія не братиме участі у Раді миру, оскільки членство в ній може бути порушенням конституції країни.

Зокрема, конституція Італії дозволяє їй вступати до міжнародних організацій, які забезпечують "мир і справедливість між народами", однак лише "на рівних умовах з іншими державами".

Таким чином, це несумісно з верховенством президента США в Раді миру.

Рада миру Трампа

Нагадаємо, 15 січня Трамп оголосив про плани створити Раду миру, яка опікувалася б наглядом за післявоєнним управлінням Сектором Гази.

Згодом президент США надіслав офіційні запрошення лідерам держав з пропозицією взяти участь у роботі Ради миру. Загалом такі запрошення отримали представники 49 країн, а також Європейська комісія.

У неділю, 18 січня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що Дональд Трамп запросив Будапешт долучитися до діяльності новоствореної Ради миру.

Наступного дня, 19 січня, Росія заявила, що США звернулися до російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією увійти до складу Ради миру.

Зазначимо, що Норвегія відмовилася від участі в Раді миру, зазначивши, що ця ідея не відповідає принципам Організації Об’єднаних Націй.

Британський прем’єр Кір Стармер відмовився приєднуватися до Ради миру через участь у ній російського диктатора Володимира Путіна.

Також повідомлялось, що Канада може увійти до Ради миру Дональда Трампа, але не готова платити 1 млрд доларів за участь у ній.

